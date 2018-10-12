لجان الشورى تلتقي مسؤولي التحلية والإعلام المرئي والمسموع

الرياض- واس

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة معالي المهندس عباس بن أحمد هادي ، أمس الأول اجتماعاً مع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة .

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس اللجنة بمعالي المحافظ ، وثمّن لمعاليه حضوره للمجلس واجتماع اللجنة ، واطلاع أعضاء اللجنة ما ورد في تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438 / 1439هـ ، إلى جانب آليات التنفيذ لتحقيق تطلعات المؤسسة المستقبلية المتمثلة في إنشاء محطات التحلية والمرافق المرتبطة بها للمناطق التي لا توجد بها مياه أو تكون غير كافية أو غير ملائمة وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.

وأكد المهندس عباس هادي أن اللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة اللجان المتخصصة للتقارير السنوية يعين اللجان على إعداد تقارير وافية للمجلس ؛ بما يسعده على اتخاذ القرارات السديدة وبما يعين الجهات الحكومية على الارتقاء بمستوى أدائها والخدمات التي تقدمها للمواطن .

من جهته، أبدى معالي المهندس علي الحازمي سعادته بحضور اجتماع اللجنة مؤكداً حرص المؤسسة على التواصل مع مجلس الشورى ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيتيح لهم الاستماع إلى وجهة نظر الأعضاء وآرائهم ، والإجابة على مختلف أسئلتهم واستفساراتهم ، وطرح الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات المؤسسة ومهامها .

بعد ذلك جرت مناقشة ماتضمنه التقرير من معلومات، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة .

كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، أمس الأول اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني وذلك لمناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للعامين الماليين 1437 / 1438هـ ، 1438 / 1439هـ .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة برئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وأثنى على ما تقوم به الهيئة من جهود إعلامية لدعم وتنمية وتطوير قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي مع دعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية في المملكة والخطط الوطنية، مؤكداً أهمية اللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة اللجان للتقارير السنوية بما يعين لجان المجلس على إعداد تقارير وافية للمجلس وبالتالي ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشة تلك التقارير.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيناقش بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع .

وأعرب رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من جانبه عن سعادته بحضور اجتماع اللجنة مؤكداً حرص الهيئة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لتطوير أداء الهيئة وأجهزتها والنهوض بعملها والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس واطلاع أعضاء المجلس على الدور الذي تقوم به الهيئة والتطورات التي تشهدها في أعمالها.

بعد ذلك جرى النقاش حول ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة وأجاب رئيس الهيئة على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى على ما تضمنه التقرير من معلومات .

وستقدم اللجنة تقريراً مفصلاً وشاملاً بشأن التقرير السنوي الهيئة العامة للإعلام والمرئي والمسموع متضمناً توصياتها لمناقشته في إحدى جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.