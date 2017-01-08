لجان جائزة الملك فيصل العالمية تجتمع لتحديد الفائزين

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شرعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية اليوم بعقد اجتماعاتها لتحديد الفائزين في الدورة 39 من الجائزة.

وتكريم الإنجازات الاستثنائية في فروع الجائزة الخمسة، المتمثلة في:-

فرع خدمة الإسلام. فرع الدراسات الإسلامية. فرع اللغة العربية والأدب. فرع الطب. فرع العلوم.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيّل:-

أن هذه الاجتماعات التي تعقد على مدى ثلاثة أيام في مقر الجائزة.

ستشهد رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، يوم الاثنين المقبل – ثاني أيام الاجتماعات.

اجتماع اللجنة الخاصة باختيار الفائز بجائزة “خدمة الإسلام”، وحضور أعضاء اللجنة التي تضم ن فخامة رئيس جمهورية مالي السابق ألفا عمر كوناري.

ودولة رئيس وزراء ماليزياء السابق عبدالله أحمد بدوي، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين.

ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأستاذ بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور.

ونوه السبيّل بحرص لجان الاختيار للجائزة على تطبق مبادئ الحيادية والشفافية في دراستها للترشيحات التي تم قبولها كافة.

وفقاً للضوابط التي وضعتها هيئة الجائزة، مشيراً إلى الترشيح للجائزة المقبول فقط من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية.

ومن المقرر أن يعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل:-

أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحالية خلال حفل عشاء سيقام مساء الثلاثاء المقبل في قاعة الاحتفالات بمبنى مركز الخزامي،