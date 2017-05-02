لجنة الإعلام البترولي بدول مجلس التعاون تجتمع غداً بالرياض

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يُعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الاربعاء، الاجتماع الـ 27 للجنة المختصين بالإعلام البترولي بدول المجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

وتناقش اللجنة نتائج وتوصيات الملتقى الثالث للإعلام البترولي بدول المجلس الذي عقد بأبوظبي خلال الفترة 19 -20 أبريل 2017م، والتنسيـق لعقد اجتماع مع المسؤولين في منتدى الطاقة العالمي “IEF” لكون دول المجلس أعضاء فيه.

وتنظر اللجنة في استكمال خطوات تنفيذ الخطة الخمسية المستقبلية للجنة المختصين بالإعلام البترولي بدول المجلس، وتفعيل آلية تنفيذ أهداف استراتيجية الإعلام البترولي للدول الأعضاء، واستعراض البحوث الأربعة الخاصة بجائزة الإعلام البترولي لعام 2017م.