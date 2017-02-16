لجنة الاحتراف تعقد ورشة عمل للاعبي الفيصلي
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حرمة- البلاد
قامت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع إدارة نادي الفيصلي عصر أمس ورشة عمل عن الاحتراف للاعبي فريق الفيصلي. جاء ذلك بحضور الجهاز الإداري للفيصلي؛ وذلك في مقر النادي بمدينة حرمة ، حيث تحدّث معيض الشهري عضو لجنة الاحتراف خلال الورشة، عن لائحة الاحتراف الجديدة. ووزعت اللائحة على كافة اللاعبين، قبل أن يجيب على عدد من استفسارات اللاعبين حول اللائحة.
الوسوم:لجنة الاحتراف تعقد ورشة عمل
التصنيف: الرياضة
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