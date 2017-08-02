لجنة الاحتراف توقف العمري عاما وتغرمه 200 ألف

الرياض ـ البلاد

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس قرارًا يقضي بإيقاف وسيط اللاعبين غرم العُمري لمدة عام ، وذلك لمخالفته بعض نصوص ومواد لائحة العمل مع الوسطاء الخاصة بالاتحاد السعودي، وجاء نص القرار بمنعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامٍ ميلادي اعتبارًا من تاريخ صدور القرار مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ القرار. وإلغاء عقد التمثيل المبرم مع اللاعب حسن جمال الحبيب.

مرتبط