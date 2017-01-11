العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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لجنة الاستئناف : انتخابات اتحاد الكرة صحيحة

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لجنة الاستئناف : انتخابات اتحاد الكرة صحيحة
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الرياض- البلاد

قررت لجنة الاستئناف الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين خالد بن معمر وأحمد الوادعي ومحمد الدوسري.

وأوضحت اللجنة أنه بالاشارة إلى المادة 14 من لائحة الانتخابات والتي تنص على التالي: “تختص لجنة الاستئناف الانتخابية بالنظر والفصل في الطعون والتظلمات الانتخابية المقدمة لها؛ طبقاً لأحكام هذه اللائحة.”

وتم قبول طعن المترشحين شكلاً ورفضه في الموضوع. واختتم بيان اللجنة: “القرارات ملزمة وواجبة النفاذ، ولا يقبل عليها أي اعتراض أو التماس.”

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التصنيف: الرياضة

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