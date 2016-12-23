لجنة الانضباط .. (العدالة غائبة) .. !

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عبد الله الشيخي

هناك لجان في اتحاد كرة القدم، أكاد أجزم أنهم لا يتابعون منافسات الدوري، ولا علاقة لهم بمباريات دوري جميل، وإنما يبنون قراراتهم على وكالات “سمعنا”، و “قيل لنا”، وبناءً على “ما رآه الجمهور”، واستناداً إلى “البرنامج” الرياضي !

للأسف الشديد !، هذا هو واقع وحال لجنة الانضباط، التي تجاهلت “كلّ” الأندية في الجولة الماضية، واهتمّت بالأهلي ولاعبيه، وكأنها تتعمّد تعطيل الأهلي، في الوقت الذي كان يجب عليها أن تصوّب قراراتها في اتجاهات أخرى، وليس باتجاه الأهلي !

لم يكن قرار لجنة الانضباط بحق لاعب الأهلي حسين المقهوي خطأً، حتى تتراجع عنه اللجنة، ولكنه قرار تمّت دراسته، وتمّ الاتفاق عليه، وتمّ توقيعه، وصدر التنفيذ، مانعاً الاستئناف، بعد الالتفاف عليه بعبارة “سلوك مشين”، فأين “العدالة” ؟!

لا أعلم حقيقة عن أي سلوك مشين يتحدثون، وهل اللجنة شاهدت مباراة غير التي شاهدناها عبر شاشة القناة الناقلة، وماذا أبقت لجنة الانضباط من اعتبار لحكم المباراة ومساعديه، الذين لم يروا في الحالة ما يستدعي الإنذار، فكيف حكمت لجنة “من منازلهم” على هذه الحالة بأنها “سلوك مشين” ؟

ما أكثر أخطاء اللجان على الأهلي، وما أكثر صبر الأهلي على اللجان، فمن لجنة حكام، إلى لجنة انضباط، إلى لجنة استئناف، إلى لجنة احتراف، إلى لجان عدة، إلى ـ الاتحاد ـ الذي كثيراً ما وقف للأهلي، قديماً، وحديثاً، وعلى ما يبدو أن الأهلي يسبب إزعاجاً لهم !

لكن من الواضح أن لجنة الانضباط كما هي عادتها، تخشى مواجهة بعض الأندية، ولا تريد أن تصطدم بها، خصوصاً وأن موعد الانتخابات بات قريباً، وهذا حدث لا يمكن تجاهله حتى تحظى هذه اللجنة بالقبول، وتضمن استمرارها في الاتحاد الجديد !

لقد جاء الردّ على قرار لجنة الانضباط بشأن إيقاف “المقهوي” مباراتين رسميتين أمام الاتفاق دورياً بالأمس، وأمام الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد يوم الثلاثاء المقبل، على لسان الخبير التحكيمي محمد فودة الذي قال بالنص :”لا يوجد استخدام للقوة المفرطة، أو سلوك مشين، ولا تستحق هذه الحالة أكثر من الإنذار بالبطاقة الصفراء” !

إن ما يثير التساؤل لدي، ولدى غيري، هو ذلكم الصمت الذي عليه رئيس اتحاد كرة القدم، وهو يشاهد مثل هذه القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط، والتي لا تخدم المنافسة الشريفة، ولا يتدخّل!، وهو المسؤول الأوّل في اتحاد كرة القدم، الذي تقع عليه مسؤولية خلق بيئة تنافسية نظيفة !

أعان الله الأهلي، وأعان أمثاله من المتضررين من قرارات لجنة الانضباط، وغيرها من اللجان، على تحمّل ما تبقى من أيام لهذا الاتحاد، والأمل في اتحاد قادم يصلح ما أفسده الاتحاد الحالي ..!

… إلى اللقاء ،،،

@abdullahshaikhi