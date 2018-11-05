الرياضة

لجنة الانضباط تغرم ناديي النصر والأهلي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / صفر / 1440 هـ       5 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر (100,000) ريال لقذف جمهوره 14 عبوة مياه على مضمار الملعب وذلك بعد نهاية مباراة فريقه ضد النادي الأهلي أمس في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

كما غرمت اللجنة نائب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي بدفع (20,000) ريال بسبب الدخول إلى مضمار الملعب وإجرائه مقابلة إعلامية وذلك بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي النصر .

وغرمت اللجنة مدير فريق النادي الأهلي موسى المحياني (20,000) ريال لتصرفه بشكل فيه انتقاص من الاحترام لمراقب المباراة ، وألزامت اللجنة نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لتأخر إدارييه عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة للمراقب.

ibrahim

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