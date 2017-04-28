لجنة البحر الأحمر وخليج العقبة تناقش الأمن والسلامة البحرية

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جدة – البلاد

عقدت اللجنة الفرعية لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة اليوم, اجتماعها السنوي بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة , بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة اللواء طلال بن علي الشمراني .

وقدم قائد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ العقيد بحري خالد بن عائض الجعيد في بداية الاجتماع عرضاً موجزاً عن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ واستعراض ومناقشة توصيات اجتماع فريق التطوير والمتابعة ونتائج لجنة تقييم تمرين ” بحث وإنقاذ “.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة مسودة محضر الاجتماع لرفع التوصيات لمدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية الفريق عواد البلوي وتوضيحات حول الندوة الدولية لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية ” التحديات والحلول ” التي ستعقد بمشيئة الله في الفترة من 25 – 29 محرم 1439هـ في مدينة جدة.