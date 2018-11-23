لجنة التعاون التجاري الخليجي تناقش تحديات القطاع الخاص

الكويت – واس

ناقش الاجتماع السادس والخمسون للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمنعقد بدولة الكويت التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للجنة ، كما ناقش ضمن جدول اعماله قانون (نظام) التجارة الموحد، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.

وقد رأس وفد المملكة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة المشارك

وعلى هامش الاجتماع، التقى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، معرباً عن تطلعه بأن تترجم هذه المواضيع إلى نتائج إيجابية وعملية وواقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها.

كما شارك الدكتور القصبي في اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلي القطاع الخاص والذي عقد على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص في دول المجلس ودعم مشاركته في مسيرة التنمية والنماء والتكامل.