لجنة التعديات ببلدية بحرة تزيل عدداً المخالفات

نفذت لجنة التعديات ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة، أمس، حملة موسعة لإزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة بالمنطقة، حيث أزالت العديد من الأبنية المخالفة والمقامة على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية في منطقة بحرة.

وأوضح رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن الفرق الميدانية تقوم بجولات مستمرة على المواقع

التي تتواجد فيها هذه التعديات في المخططات التابعة للمنطقة وبمشاركة الجهات الأمنية، بهدف متابعة

ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل ضرراً على السكان.

وأفاد أن اللجنة أزالت تعديات بمساحة تتجاوز خمسين ألف متر مربع، شملت أبنية عشوائية وعقوم ترابية

لافتاً إلى أن هناك توجيهات بإزالة المواقع المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل تشويها للمنظر العام وتعطيلاً للتنمية.