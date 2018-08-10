لجنة الحج التنفيذية تطلع على خطة الشؤون الصحية والهلال الأحمر

جدة- البلاد

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج المركزية ، تخلله استعراض لاستعدادات عدد من الجهات لموسم حج العام الحالي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها أهمية تكثيف اللوحات الإرشادية والتوعوية في محيط المسجد الحرام، بهدف تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن من وإلى المسجد، وتعريفهم بمرافقه بعدة لغات، كما تم استعراض ما تم إنجازه في أعمال صيانة إنارات الطرق بالمشاعر المقدسة.

واطلعت اللجنة على خطة الشؤون الصحية بالمنطقة لموسم حج العام الحالي، وفي هذا الصدد فقد تم تجهيز جميع المرافق الصحية وتأمين الاحتياجات الطبية المادية والبشرية، كما تم استكمال إجراءات التطعيمات اللازمة للحجاج، وبالنسبة لآخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الحجاج المنومين 437 حاجاً، وزار أقسام الطوارئ في المستشفيات نحو 5 آلاف حاج ، وأجريت 21 عملية منظار ، فيما راجع المراكز الصحية قرابة 20 ألف حاج ، وأجريت 63 عملية جراحية.

واطلعت اللجنة أيضا على خطة الهلال الأحمر التي تنفذها فرق التدخل السريع والدوريات الراجلة والدراجات النارية، إضافة للإسعاف الجوي.