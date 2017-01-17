لجنة الحكام الرئيسية تعلن اعضاءها وتوزع المهام

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الرياض ـ البلاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أمس وبتوجيه من رئيس الاتحاد عادل عزت الذي طلب اعادة تشكيل وتوزيع المهام للجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم.

برئاسة رئيس اللجنة المكلف مرعي بن محمد العواجي، أسماء أعضاء اللجنة والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم حيث ضمت رئيس اللجنة المكلف مرعي بن محمد العواجي, محمد بن سعد بخيت( مقرر اللجنة) ومحمد بن عبدالله النوفل عضو وحسين بن دخيل الله المغامسي عضو وفهد بن ابراهيم الملحم عضو وعزيز بن غويزي الشريف . اداري و مشعل بن محمد الذيبان داري.

حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة العواجي في مقر الاتحاد صباح الأمس والذي بدوره بدأ حديثه بشكر رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والامين العام ومجلس الادارة على الثقة بتكليفه رئيساً للجنة الحكام،

متمنيا التوفيق للجميع في المهام الموكلة لهم، ومن ثم عقد رئيس الاتحاد اجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة مرعي العواجي لمناقشة العديد من الأمورلتي من شأنها الإسهام في تطوير عمل الحكام. . وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لخطة عمل لجنة الحكام في الفترة المقبلة، وصياغة توصيات سيتم رفعها لرئيس الاتحاد لاعتمادها.