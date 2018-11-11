لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بالرياض

الرياض- البلاد

عقدت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الشهري الأول بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بالرياض بحضور مساعد رئيس اللجنة خليل جلال، وبمشاركة 22 حكمًا للساحة.

وتركّز البرنامج ،على قياس اللياقة بشكل علمي مشتملًا على قياس المسافة، وعدد نبضات قلب المشاركين، تحت إشراف المدرب الجزائري المختص نذير بن خليفة، وساعده المدربان الوطنيان بندر السعلو، وعبدالرحمن المالكي.

وفي الجانب النظري، تم إجراء اختبارات في القانون، وحالات الفيديو، وقياس التركيز بإشراف خليل جلال والمحاضرين يوسف ميرزا، وعبدالمحسن الزويد.

من جانبه، شدّد مساعد رئيس لجنة الحكام خليل جلال على أهمية تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة، والعمل بشكل جدي للنهوض بالمستوى العام للتحكيم من خلال التكيف مع البرامج الموضوعة من اللجنة.