لجنة المسابقات : تعديل مواجهات النصر والهلال بناء على رغبتيهما وموافقتيهما

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، بيانا توضيحيا، بشأن تعديلات مواجهات النصر والهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لمشاركتهما في كأس زايد للأندية الأبطال.

وأورد البيان أن التعديل تم إعلانه رسميا في 18 أكتوبر 2018، من قبل لجنة المسابقات بناء على ما تم رفعه للجنة من لناديين وحسب رغباتهما وموافقتهما.

موضحا أن نادي النصر تقدم بطلب لتقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 من الشهر ذاته، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت الأول من ديسمبر إلى الأحد الثاني منه.

كما تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع نادي أحد من يوم الجمعة 30 من نوفمبر، إلى الاحد 11 سبتمبر، وكذلك تقديم موعد مباراة النصر من السبت 8 من ديسمبر إلى الجمعة 7 من الشهر ذاته، وتأخير مواجهته مع الحزم من يوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت الموافق منتصف الشهر ذاته.

وقال البيان إن اللجنة وافقت على طلبات الناديين المشار إليها، في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مواجهته مع النصر، لوجود مباراة للنصر مع الوحدة، يوم الاحد الثاني من ديسمبر، وبذلك طلب الهلال أن تكون مباراته مع أحد يوم الاثنين 12 من ديسمبر فتم اعتمادها.

وأكدت لجنة المسابقات أنها تعمل لما فيه مصلحة الكرة السعودية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الاندية دون تفريق أو تمييز.