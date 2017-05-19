لجنة المندوبين تساند الأسرى الفلسطينيين

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جدة- البلاد

أكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بطلب من دولة فلسطين , المنعقد بمقر الأمانة العامة في جدة أمس على جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الاسرائيلي , مستذكرة إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في جيبوتي خلال الفترة من 15-17 نوفمبر 2012م .

وجاء في البيان الختامي لاجتماع اللجنة , التأكيد على أن ممارسات وسياسات إسرائيل ،( قوة الاحتلال ) ، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ معربة عن بالغ قلقها إزاء المحنة التي يمر بها أكثر من (1000) من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17 أبريل 2017.

وأعربت اللجنة عن مساندتها لهذا العمل السلمي غير العنيف الذي يخوضه المعتقلون والأسرى تحت شعار ” إضراب من أجل الحرية والكرامة ” احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية التي يعانون منها على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتدعو إلى احترام حقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان , منددة بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوة بأساليب عدة من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية التي قد ترقى إلى درجة التعذيب.

وتؤكد اللجنة كذلك قلقها البالغ من وجود ما يزيد عن 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال و65 من النساء، في الوقت الراهن سجناء لدى إسرائيل، منهم حوالي 500 تحت طائلة الاعتقال الإداري وبدون تهم.