لجنة بالكونجرس: قطر متورطة في دعم الإرهاب

واشنطن – وكالات

قالت إيلينا روس ليتيين رئيس اللجنة الفرعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكونجرس الأمريكي، إن المعلومات الاستخباراتية تؤكد تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط مثل القاعدة وداعش.

وأضافت ليتيين ، في جلسة الاستماع بالكونجرس لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية، أن “ما نحن بحاجه إلى توضيحه هل الدعم يأتي من الحكومة أم من مواطنين قطريين؟”.

ولفتت إلى أن المعلومات تؤكد أيضا أن قطر تستضيف قيادات من التنظيمات الإرهابية في المنطقة، فضلا عن دعم الإرهابيين في سوريا وليبيا.

وأكدت اللجنة الفرعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكونجرس خلال جلسة أن قطر أظهرت بعض التعاون لكن ليس بالشكل المطلوب، مؤكدة أن قطر متورطة في تمويل بعض العقول المدبرة لأحداث ١١ سبتمبر الإرهابية داخل أمريكا، كما أن الدوحة متهمة أيضاً بدعم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

من جانبه، قال عضو الكونجرس دان روهرابش إن سياسات قطر تشجع على الإرهاب، والتزام الدوحة بدعم جماعة الإخوان في المنطقة يطرح العديد من علامات الاستفهام.

وأشار دان إلى دعم قطر للإخوان في مصر بنحو ١٨ مليار دولار، وبعد الإطاحة بهم من حكم مصر، استمرت الدوحة في دعمهم بشتى الوسائل مما أدى إلى تأجيج العنف في المنطقة.