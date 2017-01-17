لجنة بنجران لمشروع تحدي القراءة العربي

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نجران – البلاد

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مؤخراً، لجنة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، برئاسة مساعدة الشؤون التعليمية “بنات” سراء بنت سعيد الشهراني، وعضوية عدد من المشرفات والمعلمات.

وتتمثل مهام اللجنة في نشر ثقافة المشروع للمدارس، ومتابعة تنفيذه في الميدان، مع تعزيز الشراكة الفاعلة بين البيت والمدرسة، والتغطية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والتنسيق بين الإدارة والمدارس في حال تنفيذ الأنشطة، ومتابعة قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل الطلاب الإلكترونية على الموقع الرسمي لمشروع تحدي القراءة العربي،إضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية لمراحل المشروع؛ وفق احتياجات الإدارة.