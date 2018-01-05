لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز تستعرض 15 فردية من جل المجاهيم

استعرضت لجنة تحكيم المجاهيم في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الجمعة، الإبل المشاركة في فردي جل المجاهيم، إذ أدى ملاكها القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.

وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – مجاهيم: جابر علي ناصر المري، وحشر محسن حشر الدوسري، وحمد عوضه علي المري، وحمود هليل عبيد العصيمى، وسالم محمد سالم المري، وسعيد صالح سالم المحرمي، وسفر حسن عجيان القحطاني، وصالح سالم صالح العامري، وعبيد محمد مشعل البقمي، وعلي فهد مشعان الدوسري، وعلي محمد علي الحساني، ومبخوت عبد الله ناجي المنهالي، ومحمد عبد المحسن عضيب الدوسري، ومكتوم مسلم محمد المزروعي، وهندي فهيد خالد الهاجري.

وستدخل اليوم فردي جل الشقح استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.