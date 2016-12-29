لجنة تنمية الأفلاج تطلق ملتقى ” الحياة أمل” بمحاضرات عن أضرار المخدرات

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أنطلقت، أمس ، فعاليات ملتقى “الحياة أمل “، التي تنظمها وتقيمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج.

بمحاضرات عنوانها ” التربية الوقائية ضد المخدرات” .

قدمها مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور طارق الأحمدي تحدث خلالها:-

عن المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع وأبرز المضار المترتبة على المتعاطي والعوامل التي تساعد في حدوث الإدمان،.

والآثار الصحية الناتجة عن المتعاطي، وغيرها من الكلمات التوعوية عن آفة المخدرات ومخاطرها .

وتخلل يوم إفتتاح الملتقى محاضرة لمدير الإعلام الصحي بمجمع الأمل الطبي بمدينة الرياض حمد العتيبي .

تحدث خلالها عن الدوافع والأسباب التي توقع الشاب في تعاطي المخدرات، محذراً من استخدام الأعداء مواقع التواصل الاجتماعي لتروج المخدرات واستهداف الشباب من خلالها.

أكد العتيبي،خلال محاضرته التي لقيت تفاعل كبير من الحضور، ضرورة الحذر مما يدعيه مروجو المخدرات أنها تساعد على الفهم والمذاكرة خاصة وقت الاختبارات بل أنها المدمر الأول للعقل، مختتماً محاضرته بكلمات توجيهية للشباب .

واختتمت فعاليات الليلة الأولى لملتقى ” الحياة أمل بأمسية إنشادية للمنشد عبدالعزيز العليوي وسط تفاعل كبير من الجمهور .