لجنة عليا للتحضير لودية الأخضر مع العراق بالبصرة

بغداد- وكالات

وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، بتشكيل لجنة عليا خاصة بإقامة مباراة المنتخبين السعودي، والعراقي، المزمع إقامتها بالبصرة في السابع والعشرين من شهر فبراير المقبل. وقال عبطان، خلال اجتماعه مع الكادر المتقدم للوزارة: إن اللجنة الخاصة بتنظيم مباراة الأخضر السعودي، والعراق، ستضم الداوئر المعنية في الوزارة وممثلين عن محافظة البصرة واتحاد كرة القدم المركزي والخبراء والنجوم الرياضيين، مبينًا أن النجاح في هذه المباراة سيفتح آفاقا كبيرة للعراق مع دول الخليج العربية والعالمية في مشروع رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وشدد عبطان على ضرورة توفير كل الأمور اللوجستية، التي تساهم بنجاح المباراة من فنادق ومطاعم واستقبال الوفود الرياضية والإعلامية لإظهار أفضل صورة للعالم عن العراق. وأكد أن الدور الأكبر في تنظيم المباراة سيقع على عاتق الجماهير العراقية، التي تعي حجم هذه المباراة في مسار الرياضة العراقية، داعيًا الجماهير الرياضية إلى الترحيب بالمنتخب السعودي واستقباله بشكل يليق بحضارة وكرم العراق، وبعمق العلاقات الطيبة والأخوية بين الشعبين..