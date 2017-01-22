لجنة لضبط الأسعار في هروب

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هروب- البلاد

شكلت محافظة هروب لجنة تضم بلدية المحافظة وفرع التجارة والاستثمار والشرطة للعمل على ضبط الأسعار ومتابعة الارتفاع المتزايد والملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية.

وأوضح محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي أن هذا الإجراء يأتي محاولة لتلافي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، حيث ستباشر اللجنة مهامها الميدانية لضبط وإلزام المحلات بالتقيد بالأسعار، فيما ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين .