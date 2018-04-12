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لجنة وزارية عربية تبحث التصدي للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في اجتماع اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية الذي عقد اليوم في الرياض, وذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ29.

ورأس اجتماع اللجنة معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

كما شارك فيها معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين
بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحث الاجتماع التهديدات الإيرانية للأمن العربي في ضوء التطورات الأخيرة, وآخرها استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية

من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة.

مما يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار الجامعة العربية في يناير 2016.

abdulslam

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