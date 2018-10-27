لجنة وزارية يمنية لمعالجة آثار إعصار لبان

أصدر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة آثار الكوارث التي خلفها إعصار لبان في محافظة المهرة، شرق اليمن .

ويرأس اللجنة وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، وعضوية عدد من الوزراء، وتتولى تشكيل فرق فنية لتقييم الأضرار وحصرها وإعداد برنامج عمل للمعالجة مع إشراك الجهات الفنية المتخصصة، ومتابعة عملية تقديم العون والإغاثة والتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.

وتتولى اللجنة، وفق ما أورته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تنسيق الجهود بين منظمات الأمم المتحدة والمراكز والهيئات الخليجية العاملة في مجال الدعم الإنساني، وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن وحشد موارد إضافية لمواجهة أضرار الكارثة.