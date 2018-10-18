لسان مورينيو .. يدينه

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بعد عبارات نابية قالها “السبيشل وان” أمام إحدى الكاميرات عقب فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفعل مورينيو عقب المواجهة ووجه عبارات مسيئة باللغة البرتغالية أمام كاميرا اقتربت منه، كما أطلق تصريحات ساخرة عقب فوز فريقه قال فيها إن السماء إذا أمطرت في لندن في ذلك اليوم فسيتهم بأنه السبب. واطلع الاتحاد الإنجليزي على ترجمة الكلمات التي كانت “شتائم”، وقال: إن “الكلمات غير لائقة وإهانة”.

ومنح الاتحاد فرصة لمورينيو حتى الـ19 من الشهر الحالي للرد على التهمة قبل الكشف عن العقوبة. يذكر أن مورينيو أدين أكثر من مرة بالإهانة وإطلاق التصريحات النابية، ويلتقي مان يونايتد مع تشلسي السبت المقبل بالبريميرليغ، بينما يواجه يوفنتوس الأسبوع المقبل في دوري الأبطال.