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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

من منا لا يعشق طعم الفراولة الرائع فهى ليست فاكهة لها العديد من الفوائد وحسب بل أيضاً فاكهة لها لون وطعم مميز يجعلها الفاكهة المفضلة للكثيرين

نقدم لكِ اليوم 3 وصفات بالصور تحتوى على الفراولة

1- تارت الفراولة

المقادير

للعجين

2 كوب طحين

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

200 جرام زبدة باردة مقطعة مكعبات

ربع كوب ماء مثلج

للحشو والتزيين

2 ونصف كوب من الفراولة المقطعة

سكر بودرة

100 جرام من الشوكولاتة

2 ملعقة كبيرة مربى فراولة

نصف كوب سكر بودرة

200 ملل كريمة خفق

الطريقة

العجين

يقلب الطحين والسكر والملح معاً

يضاف لهم الزبدة ويفرك باليد حتى نحصل على قوام رملى للعجين

نقوم بإضافة الماء وتقلب دون عجن

تترك بالثلاجة بعد أن تغطى لمدة 30 دقيقة

ثم تخرج وتفرد على سطح مرشوش بالقليل من الطحين

تنقل إلى صينية التارت

ونقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة

ثم نضع ورق زبدة ونضيف فوقه القليل من الحبوب حتى نمنع العجين من الإنتفاخ

تخبز التارت فى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة

ثم تخرج ويرفع الحبوب وورق الزبدة من عليها

ثم توضع مرة أخرى بالفرن 5 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماماً

فى تلك الأثناء نقوم بتذويب الشوكولاتة فى حمام مائى وتركها تبرد

ثم نخفق الكريمة والسكر البودرة معاً

بعد أن يبرد التارت نقوم بدهنه بالشوكولاتة ونضع له الكريمة

ثم يزين بحبات الفراولة المقطعة

ويدهن وجه الفراولة بالمربى

يترك ليبرد تماماً ثم يقدم

2- بانا كوتا الفراولة

المقادير

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين

2 كوب من الكريمة

نصف كوب من السكر

كوب من عصير الفراولة

الطريقة

توضع الكريمة والسكر على النار حتى تسخن

يذوب الجيلاتين فى عصير الفراولة ويترك دقيقة

ثم يضاف للكريمة ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام كثيف قليلاً

تصف فى أكواب أو أطباق التقديم

ثم تترك لتبرد تماماً بالثلاجة وتقدم

3- زبادى الفراولة (الروب)

المقادير

2 لتر من الحليب

فراولة مقطعة كمية بحسب الرغبة

كوب من عصير الفراولة

2 علبة من الروب أو الزبادى

الطريقة

نقوم بتسخين الفرن قبل أن نبدأ ثم يطفئ بعد ذلك ويترك دافئ

يقلب الحليب وعصير الفراولة معاً

ثم يرفع الخليط على النار حتى يسخن

يرفع بعد ذلك من على النار ويضاف له قطع الفراولة ويقلب

نأخذ مقدار من الحليب ويضاف للزبادى ويقلب حتى تصبح الزبادى ناعمة وسائلة

ثم تضاف مرة أخرى للحليب وتقلب

يضاف الخليط فى أكواب

ثم يوضع بالفرن وتترك 24 ساعة كاملة

فى اليوم التالى تحلى وتقدم