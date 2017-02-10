لقاءات الشباب والخليج في دوري المحترفين

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الرياض- البلاد

التقى الشباب والخليج في 5 مباريات فقط، منذ انطلاق دوري المحترفين ؛ حيث فاز الخليج في مباراة واحدة، وفاز الشباب في 3 مناسبات، وتعادلا مرة واحدة.

وجاءت مواجهات الشباب والخليج بدوري المحترفين كالتالي:

– موسم 2016-2017: فوز الشباب 2-1 في الدور الأول- موسم 2015-2016: التعادل 0-0 في الدور الأول، وفاز الشباب 2-1 في الدور الثاني.

– موسم 2014-2015: فاز الشباب 2-0 في الدور الأول، وفاز الخليج 1-0 في الدور الثاني . ويسعى كلا الفريقين لتجاوز نتائجه السلبية الأخيرة، واستعادة نغمة الانتصارات.