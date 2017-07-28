لقاءان مثيران في بطولة صيف (جدة 38) الليلة

جدة ــــ البلاد

تتواصل مساء اليوم لقاءات الدور ربع نهائي بطولة صيف جدة 38، بإقامة لقاءين؛ إذ يواجه فريق شركة مازدا، نظيره مؤسسة الأوروبي في اللقاء الأول، ويواجه فريق حسوبة العقارية، نظيره شركة بالبيد في اللقاء الثاني. وصل فريق شركة مازدا إلى هذا الدور، بعد أن تصدّر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، فيما حلّ فريق مؤسسة الأوروبي ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط. وتأهل شركة بالبيد إلى هذا الدور، بعد أن تصدّر ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، فيما حلّ حسوبة العقارية ثانياً في المجموعة الأولى ، وتحظى البطولة – التي شارك فيها (١٦ فريقا) وتقام منافساتها على ملاعب فاير بول الرياضية، الواقعة في شارع الأمير سلطان باتجاه الشمال، وتحمّل شعار “للوطن وبالوطن نكون”- بحضور عدد من اللاعبين الدوليين السابقين، والحاليين إلى جانب عدد كبير من الجماهير.

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