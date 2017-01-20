لقاء أطباء وطبيبات الامتياز بجامعة الملك خالد

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أبها- مرعي عسيري

عقد اللقاء العلمي العاشر لأطباء وطبيبات الامتياز، الذي افتتحه مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ، ونظمته كلية طب الأسنان بالمدينة الجامعية بأبها.

واطلع الدكتور السلمي خلال الافتتاح على عددٍ من الملصقات البحثية التي قدمها أطباء الدفعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وطبيبات الدفعتين الثانية والثالثة، شملت 24 بحثا للأطباء، و23 بحثًا للطبيبات. وأكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور إبراهيم الشهراني، أهمية عقد هذه اللقاءات في دعم البحث العلمي، وتشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن تم تجهيز الكلية بـ 205 عيادات للبنين، و121 عيادة للبنات، وما يناسبها من معامل محاكاة للتدريب قبل السريري، وذلك لتدريب الطلاب والطالبات على أحدث طرق المعالجات الطبية الحديثة.

ثم كرم مدير الجامعة أطباء الامتياز الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى لكل دفعة، وفقا لتقييم اللجنة العلمية للأبحاث بالكلية، كما كرّم أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الأبحاث.