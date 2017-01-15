لقاء اجتماعي بجازان يؤكد على التطوع

جيزان – البلاد

اختتمت فعاليات اللقاء الأول لمشرفي النشاط الطلابي والمتعاونين بمكاتب التعليم التابعة للإدارة، الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي ممثلة في قسم النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان .

وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم جازان محمد النعمي، أن اللقاء الذي استمر لمدة يومين، اشتمل على برنامجين تدريبيين؛ الأول نفذ بمقر وحدة النشاط الطلابي بمقر مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش تحت عنوان ” آلية العمل التطوعي في الميدان التربوي؛ وفق رؤية 2030 “،

وهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، ودعمه وتشجيعه، وبناء قدرات المتطوعين، وتطوير مهارات الاتصال والقيادة لديهم، وإيجاد فرص تطوعية تتناسب مع قدرات المتطوعين وطموحاتهم، وتشجيع ودعم المبادرات التطوعية الطلابية، والبرنامج الثاني نفذ بمقر بيت الطالب بمدينة جيزان، وتناول تدريب المشاركين على مشروع “عيش السعودية ” وهدف إلى تقوية وتعزيز المواطنة وارتباط المواطن بالوطن، من خلال تعريفهم بمنجزات الوطن، وتقوية ترابط المواطنين من خلال تمكينهم من التواصل المباشر والتعرف على ثقافاتهم المختلفة، وبناء القدرات الشخصية والمعرفية وزرع القيم الإيجابية لدى النشء والشباب والتوعية بدورهم في التعريف بوطنهم،

إضافة إلى تعريف الشباب عن قرب على تراث وطنهم الحضاري الذي تعبر عنه آلاف المواقع التاريخية والأثرية والحضارية والحياة الاجتماعية والثقافات المتنوعة التي تميز كل منطقة من مناطق المملكة.

وبين أن برنامج ” التطوع” سيبدأ تنفيذه- بمشيئة الله- في جميع المدارس التابعة للإدارة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ويشتمل على العديد من البرامج التدريبية والتطوعية، إضافة لتكريم المدارس المتميزة في التطوع ورواد النشاط وقادة المدارس ومديري ومشرفي مكاتب التعليم المساهمين في العمل التطوعي.