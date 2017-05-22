لقاء تشاوري لدول التعاون أعقبته قمة خليجية أمريكية

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الرياض- واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض امس، القمة الخليجية الأمريكية.

وقد ألتقطت لخادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والسمو وفخامة الرئيس الأمريكي الصور التذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك بدأت أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد الرسمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .

وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قد عقدوا امس، اللقاء التشاوري السابع عشر، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورأس اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقبيل اللقاء التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

وضم الوفد الرسمي للمملكة ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.