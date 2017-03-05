لقاء تعريفي بمركز بساتين جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

أقامت إدارة مركز حي البساتين التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة لقاء تعريفيا لأهالي الحي برئاسة رئيس مجلس الحي الأستاذ فؤاد صالح أبو النجا ومدير المركز والأعضاء وبحضور فضيلة الشيخ عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي وعدد من أهالي وأعيان الحي .

وبدئ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس المجلس مقدماً مختصراً عن خدمات المركز وما يقدمه من إضافات لسكان الحي بعد ذلك القى مدير المركز كلمة داعيا لتفاعل أهل الحي مع البرامج التي يقدمها المركز

مشيرا الى أن خطة المركز لهذا العام طموحة جدا باحتوائها على اكثر من 260 فعالية وأنشطة تهتم بالطفل والأسرة والمتقاعدين.

من جهته أوضح فضيلة الشيخ عبدالله بصفر في كلمته أن التكامل الاجتماعي أمر حث عليه ديننا الحنيف وأن ماتقدمه الجمعية من برامج قيمية ومتنوعة مثل إصلاح ذات البين وبرنامج “جاري” وتوثيق الجوار برامج مفيدة وتنموية كما شجع أهالي الحي على الاستفادة المثلى من الفعاليات من خلال المشاركة والتفاعل، وفي الختام فتح باب النقاش بين أهالي الحي وإدارة المركز ثم فقرة شعرية.