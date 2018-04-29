لقاء تعريفي لطلاب الدراسات العليا بجامعة المؤسس

جدة ــ محمد حامد الجحدلي

نظمت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات الدراسات العليا المقبولين للعام الجامعي 1439 /1440هـ، برعاية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ، استمر على مدى ثلاثة أيام ، بمقر عمادة الدراسات العليا. وهدف اللقاء إلى توعية المقبولين من الطلاب والطالبات باللوائح والأنظمة وآليات المشاركة في البحوث والرسائل العلمية ، وشهد تعريفاً أولياً بمكانة الجامعة عالمياً وموقعها في التصنيفات العالمية المختلفة، ثم تلى بعدها عرض مفصل عن إجراءات الشؤون الأكاديمية بعمادة الدراسات العليا، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة لطلاب الدراسات العليا ممثلة في عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلاب والمكتبة المركزية وغيرها.

وكشف عميد عمادة الدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي، أن الأنظمة الإلكترونية للقبول استقبلت أكثر من 30 ألف طلب ، وحرصت العمادة على اختيار الأميز من بين المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بـ 190 برنامجاً في الماجستير والدكتوراه ،مشيراً إلى أن العمادة وبتوجيهات من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، سعت إلى تقديم خدمة إتاحة الفرصة في شرط “اللغة الإنجليزية” ، وذلك بقبول مشروط بدراسة اللغة الإنجليزية في الجامعة من خلال حضور دورة لمدة (6) أسابيع ليخضع الطالب بعدها لاختبار آيلتس؛ بغية تسهيل وتذليل العقبات أمام المتقدمين والمتقدمات.