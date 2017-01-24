لقاء سعودي روسي لبحث التعاون في قطاع الطاقة

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فيينا ــ وكالات

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عزمه لقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح خلال اجتماع لأوبك وبعض المنتجين من خارجها، المقرر عقده في فيينا.

وقال نوفاك حسبما نقلت وسائل اعلام روسية: إن اللقاء يهدف لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وأضاف الوزير: نعم، قررنا عقد اجتماع. سنناقش الوضع الحالي التي تمر به الأسواق، وسنبحث التعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة، وفي مجال التكنولوجيا، ومجالات كثيرة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا يضم أعضاء المنظمة، وبعض المنتجين من خارجها، بما في ذلك روسيا، لبحث مراقبة آلية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.