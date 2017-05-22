لقاء عربي يؤكد على دعم إبداع وابتكارات الشباب

شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

قال سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري أن أهم ما يريده الشباب من التنمية هو تحسين البيئة التعليمية وتوفير أحد الوسائل التقنية في المراحل التعليمية كافة ، وضرورة اشراك الشباب انفسهم في وضع الاستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذ للشاب والاهتمام بتمليكهم القدرات التي يحتاجونها في عصر العولمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات ، والعمل ضمن فريق واستخدام التقنية ، وإنشاء حاضنات للشباب لدعم افكارهم وإبداعاتهم وتحويلها الى مشاريع ناجحة .

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ، وعرف الهاجري الشباب هم الذين في المرحلة العمرية من 15- 25 ” حسب تقرير هيئة الأمم المتحدة ” ، ووفق التقرير الأقليمي حول حالة السكان الذي تم إطلاقه في جامعة الدول العربية عام 2012م عدد سكان الوطن العربي 367 مليون نسمه أغلبهم من الشباب -70 % من مجمل سكان المنطقة هم من الشباب دون سن الـ 25 عاماً.

وناشد الهاجري الشباب العربي كافة أن نتكاتف ونتعاون في محاربة هذه الفئات الضالة والأفكار المنحرفة بكافة أنواعها وأساليبها وأن نتحلى بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتسامح مع نبذ التعصب والتطرف بمختلف أشكاله.

وكشف عدم رغبة الشباب في المشاركة في خدمة المجتمع والعمل التطوعي ، الشباب ليست لديهم دراية كافية بأهمية التفاعل مع المجتمع والمشاركة في الأعمال التطوعية لذلك نجد الشباب لا يشاركون بهذه الاعمال .

وشرح سفير الشباب العربي أن الرؤية تشمل برنامج التحول الوطني 2020 العديد من المبادرات لدعم الابداع وريادة الاعمال لتحقيق اهداف التنمية المستدامة . و برنامج حاضنات ومشروعات الأعمال تكون داعم أيضاً للشباب لأنه الشباب ليس فقط من يملك كل فكرة قادرة على رسم خطة تنفيذية بحيث أنه يحول فكرته من افكار الى واقع ملموس فهذه الحاضنات تساعد الشباب وإعطائهم المشورة الفنية و الدعم لكي يحول افكاره الى اشياء فعليه .