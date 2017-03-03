لقاء في جدة بين مستثمرين و 7 شركات يابانية

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جدة – البلاد

عقد أمس لقاء مشترك بين مستثمرين في القطاع الصحي بغرفة جدة مع مسؤولي 7 شركات يابانية متخصصة في الطب الوقائي، وخدمات الطوارئ، وأمراض القلب والشرايين، لعرض أحدث التقنيات اليابانية الجديدة في السوق الطبي السعودي، بحضور قنصل عام اليابان بالوكالة بجدة كوجي نيتو، ورئيس لجنة الاجهزة الطبية بغرفة جدة رأفت سلامة .

وعرضت الشركات اليابانية منتجاتها وأجهزتها المتخصصة أمام حضور من مُمثلي الشركات والمنشآت الطبية السعودية المتخصصة، من أجل التعاون المشترك وتبادل المعلومات والبحوث العلمية في القطاع الصحي، ما يسهم في تبادل الخبرات، ووسائل التدريب المشتركة، وتعزيز إمكانيات البلدين في تشجيع الشركات المحلية والمختصين في مجال الرعاية والخدمات الصحية بالمملكة.

وأوضح رئيس لجنة الأجهزة الطبية بغرفة جدة رأفت سلامة أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في التعاون مع مثيلتها في اليابان ودول العالم المتطور في هذا المجال، يسهم في وجود مشاريع استثمارية متخصصة في القطاع الصحي، عاداً الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أهمية كبرى.