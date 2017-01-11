لقاء مفتوح حول خدمات المياه بجازان

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جيزان – البلاد

نفّذت المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، فعاليات اللقاء المفتوح مع أهالي المنطقة حول ” خدمات المياه” ، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، ومدير عام المياه بجازان المهندس حسين بن محمد القميري، وذلك بمقر المديرية بحي السويس في جيزان.

وجرى خلال اللقاء إطلاع المواطنين على الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، والمشروعات التي نفذتها، وكل ما يهم عمل الوزارة, إضافةً إلى استعراض احتياجات أهالي منطقة جازان من المياه في مختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة .

كما تضمن اللقاء بحث السبل الكفيلة بتوفير المياه لسكان المنطقة وفق البرامج والآليات والخطط المعدة لذلك، والدور المناط بالمديرية من جهة، والمواطن والمقيم من جهة أخرى؛ بما يحقق التوازن والتكامل المطلوب لإيصال الخدمة للمواطن والمقيم في أسرع وقت ممكن .