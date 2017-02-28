لقاء ودي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالرياض

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جدة ــ البلاد

أعلنت هيئة الترفيه إقامة مباراة ودية تجمع ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في الرياض.وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن المباراة ستقام على الكأس السنوي للهيئة، الذي يقام بين أفضل فريقين في العالم.

ولم تكشف الهيئة موعد المباراة أو أي تفاصيل أخرى بشان مواجهة العملاقين.

ويعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية على المستوى العالمي، ويحتل الفريق الإنجليزي قائمة أغنى فريق في العالم، فيما يأتي الفريق الإسباني في المركز الثالث.