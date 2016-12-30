لقاحات لأبناء اللاجئين السوريين في الزعتري

شارك عبر واتساب

عمّان- واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لـ 169 طفلاً سوريًا في مخيم الزعتري بالأردن، خلال الأسبوع الـ 207 ،ضمن برنامجها “شقيقي صحتك تهمني”، والذي يشتمل على تقديم المطاعيم واللقاحات الدورية والموسمية للأطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين.

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة بشكل عام خصوصًا في هذا الوقت من السنة، هو أحد أهم الأسباب المحفزة لانتقال الأمراض السارية والمعدية بين سكان المخيمات؛ مما دفع الحملة السعودية ومن خلال العيادات التابعة لها داخل المخيم بتكثيف الحملات التوعوية على الأشقاء اللاجئين السوريين للإقبال وأخذ المطاعيم الخاصة بأطفالهم، والتي ستعود بالنفع عليهم- بإذن الله- ومحاربة الأمراض السارية والمعدية.

وأضاف المفعلاني، أن برنامج “شقيقي صحتك تهمني ” يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة IOM، وجمعية إنقاذ الطفل الأردنية .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره، أن الحمله السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في الدول المجاورة لسوريا، تقدم برامجها الإنسانية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والإيوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية، مع التركيز على الجانب الطبي، وخصوصًا ما يتعلق بالأطفال ومستقبلهم الصحي؛ حيث تركز العيادات على ضرورة إعطاء الأطفال المطاعيم الضرورية.