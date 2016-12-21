لقاحات لأبناء اللاجئين في مخيم الزعتري

شارك عبر واتساب

عمّان- واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لـ 126 طفلاً من أبناء اللاجئين السوريين، في مخيم الزعتري خلال الأسبوع الـ 206، ضمن برنامجها الطبي ( شقيقي صحتك تهمني ) .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أهمية هذا البرنامج لأبناء الأشقاء السوريين، وعن الرضى من قبل المستفيدين من برامج الحملة الطبية التي يتم تقديمها داخل مخيم الزعتري بوجه عام، وعن برنامج ( شقيقي صحتك تهمني ) بشكل خاص،

مضيفًا أن العيادات التخصصية السعودية ومنذ تأسيسها تقوم على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين القاطنين في المخيم ضمن مجموعة من البرامج الطبية المتكاملة، والتي تهدف لحماية الشقيق السوري من الأمراض المعدية والسارية من خلال صرف الأدوية والعقاقير الطبية، وتقديم الإرشاد الصحي الأمثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها ، ويعد برنامج ( شقيقي صحتك تهمني ) أحد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أنه وإنفاذًا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – الداعية إلى إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام والتي على ضوئها تقوم الحملة بشكل مستمر بالعمل على دراسة بيئة اللجوء التي يعيش فيها الأشقاء السوريون، والسعي إلى تأمين كل متطلباتهم الإغاثية لينعم الشقيق السوري ببيئة صحية مناسبة له ولأفراد أسرته.