لقاحات وتطعيمات لأطفال الأشقاء السوريين

عمان-واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والتطعيمات لـ 74 طفلاً من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 238 ضمن برنامجها الطبي “شقيقي صحتك تهمني” الذي يقدم التطعيمات النظامية إضافة الى تطعيمات مكافحة الامراض السارية والمعدية .

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أنه وضمن مجموعة البرامج الطبية المتكاملة التي تطلقها العيادات التخصصية السعودية والهادفة لحماية الشقيق السوري من الأمراض المعدية والسارية والمتمثلة بصرف الأدوية والعقاقير الطبية وتقديم الارشاد الصحي الأمثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها ، لافتا النظر إلى أن برنامج “شقيقي صحتك تهمني” أحد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية .

من جانبه أشار الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الاقليمي للحملة إلى أن الحملة الوطنية السعودية

وبين أن العيادات تسعى جاهدة لتحقيق كل ما يساهم في سلامة وصحة الشقيق السوري انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعتها الحملة التي تصب في تحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة وبأفضل رعاية إنسانية ممكنة تشمل جميع المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية .