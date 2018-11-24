للرجال أفضل الهدايا التى تحبها النساء

خاص البلاد – نيفين عباس

الهدايا من الأشياء الهامة للمرأة والتى تحب كثيراً أن يهديها زوجها أو خطيبها إحداها تعبيراً منه عن حبه وتقديره لها خاصة حين يصالحها

هناك بعض الهدايا المقترحة تتفق كل النساء على حبها نسردها لك عبر السطور التالية حتى تسعد زوجتك بهدية رائعة لا تنسى

فى البداية لا توجد امرأة لا تعشق الورد بكل أشكاله أو ألوانه، والورد بالرغم من إنه من الهدايا الإقتصادية التى يمكن لأى شخص الحصول عليها إلا أن له أثر كبير جداً فى نفس المرأة

ويمكن إضافة القليل من الشوكولاتة للورد والشوكولاتة معروفة بعشق كل النساء لها، فحين يجتمع الورد مع الشوكولاتة ستقدر لك المرأة ذلك كثيراً وتلمح سعادتها

العطور من الأمور المحببة لكل النساء لأنهن عاشقات للعطور والأناقة وتبحث كل النساء عن التألق والتميز، لذا من المقترحات المفضلة للمرأة هى إهداء زجاجة من العطر المفضل لها، مع مراعاة أن يكون من الروائح التى تحبها المرأة

من بين الأفكار هى الرسم، لأن غالبية النساء تحب الرسم والألوان، لذا يمكن رسم لوحة لها بصورتها أمر يسعدها كثيراً

من أهم الأمور التى تقدرها المرأة وتحبها كثيراً هى الإهتمام، فما بالك بإسطوانة أو كتيب يجمع كل اللحظات الرومانسية بينكم، بالتأكيد ستكون من أفضل الهدايا التى تهديها لزوجتك

لا يوجد امرأة لا تعشق المجوهرات والذهب، إذا توفرت الفرصة لشراء قطعة من المجوهرات لها أو قطعة ذهبية، تأكد بأنها ستكون أفضل الهدايا التى تسعدها ويمكن أن تحصل عليها يوم

كذلك مفاجأة المرأة بحجز بطاقات السفر أو قضاء عطلة رومانسية فى أحد الفنادق أمر سيسعدها كثيراً مع حجز جلسة للإستجمام لها بأحد مراكز التجميل

أو إحضار أحد أجهزة المطبخ الحديثة لها أمر سيسعدها كثيراً خاصة إذا كانت زوجتك من هواه الطهى