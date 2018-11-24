للشتاء طريقة عمل مشروب السحلب الساخن

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لك طريقة عمل مشروب السحلب الساخن والمناسب لبرودة فصل الشتاء، وهو من أفضل المشروبات الغنية بالطاقة والكالسيوم والتى تمد الجسم بالدفئ اللازم مع لمسة من القرفة الناعمة

المقادير اللازمة لعمل مشروب السحلب الساخن

2 كوب من الحليب كامل الدسم

سكر كمية بحسب الرغبة

نصف كوب من الحليب البودرة الناعم

نص كوب من السكر البودرة الناعم

نصف كوب من الأرز المطحون ناعم

نصف كوب من جوز الهند الأبيض

3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

4 ملعقة كبيرة من السمسم المنقى والمحمص

قليل من المكسرات المجروشة خشن بحسب الرغبة أو قليل من فول السودانى المحمص والمقشر بدون ملح

ملعقة صغيرة من بودرة الفانيليا

قليل من القرفة أو الدارسين الناعمة للوجه

قليل من جوز الهند والزبيب والمكسرات بحسب الرغبة للوجه

طريقة عمل مشروب السحلب الساخن

إحضرى وعاء كبير يتسع للمكونات

قومى بوضع الحليب البودرة مع السكر البودرة والأرز المطحون

قلبى المكونات جيداً

ثم قومى بإضافة السمسم وجوز الهند ونشا الذرة والفانيليا لهم وقلبى جيداً حتى تمتزج المكونات معاً

ضعى الفول السودانى أو المكسرات المجروشة للخليط وقلبى جيداً

إحضرى برطمان

ضعى به الخليط ليصبح لديكِ خليط بودرة السحلب جاهز للإستخدام فى أى وقت

قومى الأن بإضافة السكر للحليب كامل الدسم

ضعى للحليب مقدار ملعقتين كبيرتين ممتلئتين من مزيج بودرة السحلب للحليب

قلبيها جيداً

ثم إرفعيها على النار مع إستمرار التحريك

قومى بتحريك المزيج حتى تحصلى على سحلب سائل وثقيل نوعاً ما بقوام أخف قليلاً من المهلبية

قومى برفع القدر من على النار

ثم ضعى المزيج فى أكواب التقديم

ثم قومى بتزيينه بالقرفة الناعمة والمكسرات وجوز الهند والزبيب

يقدم المشروب ساخن