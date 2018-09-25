للمرة الأولى.. سيدتان بقائمة المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم

الرياض- البلاد

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم، أمس، القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات. وقالت اللجنة في بيان لها: إن هذا الإعلان تم بعد إعلان لجنة الاستئناف عدم تلقيها أي طعون من المرشحين المستبعدين من السباق، أو من أي جهة أخرى.

ووفقاً لإعلان لجنة الانتخابات، فإن القائمة النهائية تضم لأول مرة إمرأة تتنافس على أحد مقاعد العضوية.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي: قصي بن الفواز لمنصب الرئيس، لؤي السبيعي لمنصب نائب الرئيس.

وتقدم 9 أشخاص للعضوية هم: تركي العواد، تركي العقيل، خالد الثبيتي، رهام العنيزان، علي الشعيلان، عمر باخشوين، يزيد التويجري، أضواء العريفي، وروجر درابر. وأوضحت اللجنة أن الدعاية الانتخابية تبدأ منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى موعد إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنه من حق المرشح الاستعانة بأي من الأفراد أو المؤسسات لمساعدته في حملته. وكشفت اللجنة عن مجموعة من المحظورات وهي:

– القيام بأي حملة تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو نزاع قبلي أو طائفي أو أقليمي أو الإساءة إلى أي مرشح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

– استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية.

– التعدي بأي شكل من الأشكال على حملة أي مرشح آخر.