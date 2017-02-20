لماذا غضب السعوديون من تغريدات شمس الكويتية؟

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أشعلت الفنانة شمس الكويتية، ، مواقع التواصل في المملكة، بعد أن نشرت تغريدات عبر هاشتاغ #سعوديات_لا_للاستشراف_علينا، على موقع التواصل “تويتر”، دعمت فيه حقوق المرأة السعودية على حد قولها.

وتناول الهاشتاغ الذي دعمه ناشطون وناشطات سعوديون في مجال المرأة، مطالب المرأة السعودية، حيث تطالب السعوديات بالسماح للمرأة بالقيادة وإسقاط الولاية وحقها في أن تكون حرة في تحركاتها.

ودعمت شمس، المرأة السعودية، في حقها في قيادة السيارة، كما أوضحت أنها كامرأة، فهي ستدافع عن حقوق المرأة في أي مكان وزمان. على حد تعبيرها – غير أن سعوديين وسعوديات هاجموها ورفضوا أن تكون النصائح من واحدة من المطربات وليست صاحبة رأي.. وليست قدوة!!