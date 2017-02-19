لماذا قبل أفضل حكم عالمي العمل مع اتحاد الكرة؟

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

كشفت صحف إنجليزية سر رحيل الحكم الإنجليزي الأشهر مارك كلاتنبيرغ عن البريميرلييج، واتجاهه للعمل الإداري في اتحاد كرة القدم السعودي. وقال رئيس الحكام السابق في الدوري الانجليزي، كيث هاكيت، في تصريحات صحفية: إن الحكم الأشهر في الدوري الانجليزي مارك كلاتنبرغ فاجأ الجميع برحيله إلى المملكة العربية السعودية؛ للعمل كمدير لتطوير وتدريب الحكام هناك، لشعوره بالاضطهاد، وأنه بلا سند في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: إنه بعد واقعة اتهام نادي تشيلسي لمارك بالتحدث مع لاعبي الفريق خوان ماتا وجون أوبي ميكائييل بألفاظ عنصرية، شعر بأنه بلا دعم أو سند من أي أحد، على الرغم من تبرئته من تلك التهمة، إلا أن لجنة الحكام خذلته، ولم تتخذ موقفاً مسانداً له في تلك الفترة، مما سبب له أزمة لم يستطع تجاوزها.

يذكر أن آخر مباراة قادها كلاتنبرغ في الدوري الانجليزي كانت بين هال سيتي وأرسنال وانتهت بفوز الأخير 0-،2 وشهدت لمسة يد على لاعب أرسنال أليكسس سانشيز في كرة مشتركة مع مدافع هال الذي احتسب الحكم الدولي ضده الخطأ، وقام بطرده ببطاقة حمراء بينما لم ير لمسة يد سانشيز في البداية،

وهي الواقعة التي تسببت في تقديمه الاعتذار بعد هذا الخطأ لمسؤولي هال سيتي، الذين علقوا بأن الاعتذار ليس له فائدة بعد خسارة المباراة. يشار أن الدوري الانجليزي اعتبر رحيله بمثابة الصدمة لخسارة أفضل حكم انجليزي، وواحد من أفضل حكام العالم، وكانوا في انتظاره في المونديال القادم روسيا2018، بعد أن أدار نهائي اليورو 2016 بين البرتغال وفرنسا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2014 بين ريال مدريد و أتليتكو مدريد الأسبانيين.