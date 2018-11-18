لمحاربة القلق والتوتر النفسى

خاص البلاد – نيفين عباس

التوتر النفسى والقلق حالة نفسية يعانى منها الكثيرين بسبب ضغوطات العمل أو الظروف الصعبة المحيطة بالإنسان

للطعام دور مهم فى التخلص من الضغط النفسى والتوتر والحصول على الإسترخاء والشعور بالهدوء

لبعض السكريات فوائد فى خفض نسبة التوتر والقلق كالحلوى المعدة بالكراميل او التى يدخل بها شوكولاتة لأنها أطعمة تزيد من تركيز الناقى العصبى المسؤول عن الشعور بالإسترخاء والراحة

فتناول قليل من الشوكولاتة أو قليل من البونبون أو الحلوى والكراميل يزيد من تركيز الناقل العصبى المسؤول أو السيروتونين عن الشعور بالراحة والمزاج المسترخى

كذلك الأطعمة التى تحتوى على أوميغا3 وتناولها ببعض أيام الإسبوع كالأسماك مثل لحم سمك التونا والسلمون والأنشوجة والسردين والرنجة المدخنة

كما يمكن تعويض الأوميغا3 الموجودة بالأسماك إذا كنتِ ممن لا يرغب فى تناول السمك عن طريق إضافة ملعقتين من زيت الصويا أو زيت الجوز بالطعام أو البدائل الطبية كتناول أقراص زيت السمك

التوتر يستهلك كميات كبيرة من المغنسيوم، لذا من الضرورى تعويض نقص المغنسيوم الهام بالأطعمة الغنية به كالمكسرات خاصة اللوز والفستق والكاجو والجوز

كذلك الفواكه المجففة كشرائح الموز المجفف ، مع ضرورة مراعاة شرب كميات كافية من الماء تعوض نقص المغنسيوم بالجسم

الحمضيات صاحبة دور مهم لأنها تساعد على تحفيز المواد المسؤولة عن الإسترخاء والشعور بالمزاج الجيد داخل الجسم وتسمى مادة الدوبامين والنوريدرالين

لذا من الضرورى أن يتم تناول أطعمة تحتوى على هذه المواد التى تتواجد فى الطعام الحمضى كالبرتقال والجريب فروت والملفوف والبروكلى والليمون والكيوى والمانجو