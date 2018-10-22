لمحاربة فقر الدم

خاص البلاد / نيفين عباس

فقر الدم أو الأنيميا يحدث بسبب نقص الحديد فى الجسم

تعتبر الأنيميا مؤشر هام للإصابة بالعديد من الأمراض منها الشعور بالإعياء الدائم والدوار وتكسر الأظافر وتشقق الجلد وشحوب فى لون البشرة والدخول فى نوبات إكتئاب وألم فى المفاصل وزيادة فى ضربات القلب

لذلك يجب تناول أطعمة تحتوى على نسبة مرتفعة من الحديد خاصة بعدما تعلمى عزيزتى أن للحديد دور هام أيضاً فى صحة شعرك

تعتبر الكبدة البقرية من أهم المصادر الغنية بالحديد فتناول 200 جرام من الكبدة هام وضرورى لتعويض نقص الحديد فى الدم أيضاً اللحم الأحمر له نفس الدور فهو مصدر غنى بالحديد

أيضاً العدس بأنواعه وجميع البقول عموما والفول يحتوى على نسبة كبيرة من الحديد فمئة جرام من الحبوب كفيلة بأن تعطى جسم الإنسان 58% من كمية الحديد التى يحتاجها

يأتى بعد ذلك العسل الأسود فى المرتبة الثالثة لإحتوائه على نسبة كبيرة جداً من الحديد بالإضافة أيضاً للحديد والمعادن والكالسيوم

ولا أحد يغفل دور الفاصوليا البيضاء فهى مصدر قوى به نسبة حديد متقاربة من العدس لأن الفاصوليا البيضاء توفر لجسم الإنسان حوالى 40% من إحتياجه اليومى للحديد

وفول الصويا أيضاً يعتبر فى المرتبة الموازية للعدس فى نسبة الحديد لأن تناول فول الصويا يوفر لجسمك الإحتياج اليومى من الحديد بنسبة تصل إلى 50%

للخضروات الورقية الداكنة كالسبانخ والجرجير وورق العنب والخرشوف دور كبير فى تعويض نقص الحديد ولكن ينصح بإستخدام الأوراق الطازجة بعيداً عن المجمدة

وللفواكه دور هام أيضاً فى تعويض نسب الحديد فى الدم خاصة الخوخ أو الدراق والزبيب والفواكه المجففة عموما كالمشمش أو التين أو قطع الفواكه الطازجة التى تم تجفيفها بعيداً عن المواد الحافظة

وحبوب القمح والذرة أيضاً من الأطعمة الغنية بالحديد للإنسان بالإضافة للمكسرات كاللوز والكاجو والبندق والفستق

كما أن الشمندر أو البنجر غنى بالحديد لذلك إحرصى على إدخاله فى وجباتك

أيضاً الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى والجريب فروت أطعمة غنية بالحديد

وكذلك البندورة أو الطماطم والجزر والفلفل خاصة الداكن اللون منه

وأيضاً الشوكولاتة الداكنة مصدر غنى بالحديد مما يجعل محبىّ الشوكولاتة فى سعادة بسماع هذا الخبر !