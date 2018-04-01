لندن: تسميم الجاسوس تم في منزله

لندن ــ رويترز

أفادت الشرطة البريطانية، أن الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته اللذين تعرضا للتسميم في 4 مارس، أصيبا للمرة الأولى بالمادة السامة في منزلهما البريطاني.

وقالت الشرطة في بيان: “حدد الخبراء وجود التركيز الأقوى للمادة السامة على مدخل المنزل”.

وفي 4 مارس وجد سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء في الشارع، إثر تسميمهما بمادة مجهولة، وتم نقلهما إلى مستشفى في سالزبوري.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية و14 دولة أوروبية طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية قضية غاز الأعصاب وسكريبال.

واتهمت بريطانيا روسيا صراحة بمحاولة تسميم سكريبال وابنته، وأعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع لندن.