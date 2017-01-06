” لنرعاكم ” حملة اطلقها طلاب كلية الطب بجامعة الفيصل

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نظم طلاب كلية الطب بجامعة الفيصل بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اليوم.

حملة “لنرعاكم” التي تعنى بتوضيح مفهوم طب الأسرة ، وذلك في حي البجيري بالدرعية .

وأوضحت طالبة كلية الطب وإحدى منظمي الحملة الهنوف الزهراني:-

أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بالأمراض وإيضاح دور مراكز الرعاية الصحية والخدمات المقدمة فيها.

وكيفية الاستفادة منها ، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمسؤوليات قسم طب الأسرة وكيفيه الاستفادة منها .

من جانبها بينت الطالبة ليلى علي الركف:-

أن الحملة تتخذ أسلوب تثقيفي تفاعلي من خلال ثمانية أركان هي:

ركن التسجيل . ركن المسرح . ركن التثقيف . ركن العيادات التي تشمل عدد من وسائل الفحص السريرة السريعة . ركن التحليل. ركن الاستعلامات. ركن للأطفال . بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية باركان تعريفية .

يذكر أن هذه الحملة التي تستمر لمدة يومين تأتي لحاجة المجتمع الماسة لرعاية وتثقيف صحي مبنية على أسس طبية صحيحة .