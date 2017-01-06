” لنرعاكم ” حملة اطلقها طلاب كلية الطب بجامعة الفيصل
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نظم طلاب كلية الطب بجامعة الفيصل بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اليوم.
حملة “لنرعاكم” التي تعنى بتوضيح مفهوم طب الأسرة ، وذلك في حي البجيري بالدرعية .
وأوضحت طالبة كلية الطب وإحدى منظمي الحملة الهنوف الزهراني:-
أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بالأمراض وإيضاح دور مراكز الرعاية الصحية والخدمات المقدمة فيها.
وكيفية الاستفادة منها ، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمسؤوليات قسم طب الأسرة وكيفيه الاستفادة منها .
من جانبها بينت الطالبة ليلى علي الركف:-
أن الحملة تتخذ أسلوب تثقيفي تفاعلي من خلال ثمانية أركان هي:
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ركن التسجيل .
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ركن المسرح .
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ركن التثقيف .
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ركن العيادات التي تشمل عدد من وسائل الفحص السريرة السريعة .
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ركن التحليل.
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ركن الاستعلامات.
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ركن للأطفال .
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بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية باركان تعريفية .
يذكر أن هذه الحملة التي تستمر لمدة يومين تأتي لحاجة المجتمع الماسة لرعاية وتثقيف صحي مبنية على أسس طبية صحيحة .
الوسوم:حملة لنرعاكم, كلية الطب بجامعة الفيصل
التصنيف: الطبيـــــة,محليات
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